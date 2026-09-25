Бернем планирует первый визит в Берлин в качестве премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем готовится в начале октября посетить Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Politico.

Это будет первый визит Бернема в Германию после его назначения премьер-министром в июле.

Он даст двум лидерам возможность встретиться на фоне стремления нового британского правительства придать новый импульс отношениям с одним из важнейших европейских партнеров.

Бернем вступил в должность 20 июля, сменив Кира Стармера, правительство которого испытывало всё большее давление из-за потерь на выборах, внутренних разногласий в Лейбористской партии и низкой поддержки среди населения.

Смена руководства произошла менее чем через год после того, как Стармер и Мерц приложили значительные усилия для сближения Великобритании и Германии.

В июле 2025 года правительства двух стран подписали Кенсингтонский договор. Он предусматривал углубление сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономических связей, транспорта и миграции.

Для обоих правительств октябрьская встреча дает возможность продемонстрировать, что более тесные отношения, построенные в течение последних двух лет, могут продолжаться и при новом политическом руководстве в Лондоне.

В июле, после назначения Бернема, он и Мерц во время первого телефонного разговора обсуждали, в частности, продолжение поддержки Украины.

Напомним, Германия и Великобритания являются сопредседателями формата "Рамштайн", который оказывает Украине военную помощь. На сентябрьском заседании "Рамштайна" партнеры объявили о новых взносах для укрепления Украины на поле боя.