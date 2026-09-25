Город в Саксонии запретил установку памятных табличек в честь жертв нацизма на улицах

В восточногерманской земле Саксония разразился скандал после того, как городской совет Хайденау под Дрезденом постановил больше не устанавливать "камни памяти" в честь жертв нацизма на тротуарах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Соответствующее предложение депутатов городского совета от "АдГ" и ХДС было принято в четверг вечером. Представители обеих партий призвали в дальнейшем отказываться от установки "камней памяти" в общественном пространстве улиц и тротуаров.

В заявлении говорится, что многие жители города и родственники жертв считают такую форму почтения памяти жертв национал-социализма неуместной. Вместо этого предлагается проводить мероприятия памяти преимущественно на северном кладбище города, "чтобы исключить возможность непосредственного наступания на мемориальные элементы".

"Камни памяти" или так называемые "камни спотыкания" – небольшие мемориальные бетонные кубики с латунной табличкой, которые встраивают в основном в тротуар в честь человека, преследованного или убитого нацистами.

Иллюстративное изображение фото: DPA

Решение городского совета вызвало дискуссии. В частности, его раскритиковали в СДПГ в парламенте Саксонии.

"Я считаю неправильным вытеснять „камни спотыкания" из нашей повседневной жизни и культуры памяти на окраину города", – заявил депутат ландтага Саксонии от СДПГ Альбрехт Паллас. Он обвинил "Альтернативу для Германии" в стремлении таким образом преуменьшить преступления национал-социализма.

Луиза Нойгаус-Вартенберг, пресс-секретарь фракции "Левых" в ландтаге Саксонии по вопросам культуры памяти, заявила, что потрясена этим решением: "С запретом на установку новых "камней преткновения" в публичном пространстве особая форма памяти вытесняется из повседневной жизни Гайденау".

Решение также раскритиковал депутат Бундестага от "Зеленых" из Дрездена Кассем Тахер Салех. По его словам, в Саксонии многие люди прилагают усилия, чтобы сохранить видимую память о жертвах нацистского режима. "Невыносимо, что именно по этому вопросу ХДС объединяется с "АдГ", – отметил он.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

20 сентября на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании "АдГ" также получила наибольшую поддержку.

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