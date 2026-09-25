Посол США: Трамп предостерег Си от оказания военной помощи Ирану

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Вашингтоне дал ему понять, что помощь Китая Ирану неприемлема.

Об этом заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью CNBC.

По словам дипломата, США постоянно сигнализируют Китаю о недопустимости такой поддержки Ирана, а во время встречи двух лидеров Трамп еще раз подчеркнул это Си.

"Еще несколько недель назад мы очень четко дали им понять, что любая помощь, которую они будут оказывать Ирану – будь то прямая, косвенная, в виде разведданных, запчастей или военного оборудования – абсолютно неприемлема. Вчера президент Трамп еще раз очень четко подчеркнул это. Это постоянный сигнал", – сказал Пердью.

Комментируя ход переговоров двух президентов, посол отметил, что они провели "откровенную" беседу.

"Эти два лидера начинают налаживать отношения, основанные на определенном уровне доверия, а также работают над решением этих вопросов. Я имею в виду, что это был очень откровенный и открытый разговор, и каждый раз, когда они общаются, мы, на мой взгляд, наблюдаем все более глубокое взаимопонимание по этим сложным вопросам, с которыми мы имеем дело", – отметил он.

Американские сенаторы-демократы в совместном заявлении раскритиковали Трампа за ход саммита с лидером КНР, в частности за то, что президент США "не привлек Си к ответственности за поддержку Ирана со стороны китайских компаний, которые способствовали нападениям на американских солдат".

Президент США ранее заявлял, что будет "разочарован" Китаем, если тот предоставит оружие Ирану.

Также Трамп говорил, что доверяет заявлениям лидера Китая Си Цзиньпина и правителя РФ Владимира Путина относительно торговли оружием с Ираном.