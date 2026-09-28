В "АдГ" заявили, что готовят форум с Россией и США, где обсудят восстановление "Северного потока"

В ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") заявили о подготовке к форуму Россия–США–Германия, который должен состояться в 2027 году.

Об этом российскому изданию "Известия" заявил заместитель председателя фракции "АдГ" в Бундестаге Маркус Фронмайер, передает "Европейская правда".

Фронмайер сообщил, что его партия поддерживает контакт со специальным представителем правителя России Кириллом Дмитриевым по поводу проведения бизнес-форума с участием Германии, России и США.

"Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информация о месте проведения будет опубликована в надлежащее время", – заявил немецкий политик.

Он уточнил, что "Альтернатива для Германии" намерена поднять на форуме тему "Северного потока" и экономического сотрудничества.

Дмитриев ранее заявил о готовности РФ организовать это мероприятие в 2027 году.

Официальные лица США пока не комментировали участие в этом форуме.

Ранее агентство Reuters сообщило, что главный экономический представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Партия "Зелёные" и правящий Христианско-демократический союз резко раскритиковали якобы имеющиеся планы руководства партии "Альтернатива для Германии" проконсультироваться с советником главы Кремля Владимира Путина по поводу возобновления поставок российского газа в Германию.

В июньском интервью Reuters сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель выступила за прекращение бойкота российской нефти и газа с целью поддержки слабой экономики Германии.

Комментарии Вайдель прозвучали после визита в начале июня в РФ влиятельного депутата от "АдГ" Маркуса Фронмайера. Он встретился с Алексеем Миллером, главой российского энергетического гиганта "Газпром", и призвал к возобновлению работы газопровода "Северный поток".