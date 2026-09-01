ЄС оплатить модернізацію навчальних військових полігонів в Україні

Європейський Союз профінансує модернізацію навчальних полігонів для української армії, завдяки додатковим коштам, які були виділені державами-членами.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після завершення неформального засідання міністрів оборони ЄС у Віклоу (Ірландія).

Каллас розповіла про допомогу ЄС з модернізації військових полігонів в Україні.

"Окрім обладнання, Україні потрібні модернізовані навчальні потужності. Раніше цього року я запропонувала профінансувати модернізацію навчальних полігонів в Україні. Хочу подякувати всім державам-членам, а також Ірландії, яка сьогодні оголосила про додаткове фінансування для цього", – заявила Каллас.

Вона розповіла, що міністри оборони ЄС 1 вересня також обговорили майбутнє флагманської тренувальної місії EUMAM – зокрема, створення координаційного осередку в Києві, "щоб краще інтегрувати уроки, отримані безпосередньо на полі бою, та зміцнити військову освіту".

"Оборонно-промислова співпраця між ЄС та Україною також зростає. Наразі існує вже понад 120 промислових партнерств між українськими та європейськими компаніями. Україна є світовим лідером у сфері інновацій, випробуваних на полі бою", – додала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Міністр оборони України Євгеній Хмара 1 вересня розповів міністрам оборони ЄС про першочергові потреби України та ситуацію на полі бою.

Також 1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала створення групи високого рівня, що складатиметься з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Також Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.