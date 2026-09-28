В Европе зафиксировали более 1,5 тысячи случаев вируса Западного Нила

С весны в Европе зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев заболевания вирусом Западного Нила, причем заражение произошло на территории самих стран, а не во время поездок за границу.

Об этом свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным ECDC, по состоянию на 23 сентября больше всего от вируса пострадала Италия, на долю которой приходится примерно 696 из общих 1569 случаев.

За ней следуют:

Греция: 355 случаев;

Испания: 125 случаев;

Франция: 102 случая;

Румыния: 91 случай;

Северная Македония: 69 случаев;

Сербия: 46 случаев;

Нидерланды: 28 случаев;

Германия: 4 случая.

В Германии случаи заболевания зафиксированы в земле Рейнланд-Пфальц, Лейпциге и Берлине.

По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус, который в основном передается людям через укусы комаров, может вызвать тяжелое, опасное для жизни заболевание.

В конце августа в Нидерландах в больнице скончался человек, заболевший лихорадкой Западного Нила – опасным вирусным заболеванием, передающимся через укусы комаров.

В сентябре сообщалось о том, что в районе аэропорта немецкого Франкфурта скончался третий человек, инфицированный малярией.