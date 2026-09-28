Папа Римский призывает "пойти на уступки в некоторых вопросах" ради мира в Европе

Папа Римский Лев XIV призвал "проявить мужество в переговорах" и "быть готовыми пойти на уступки по некоторым вопросам ради высшего блага – мира в Европе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в Меце в понедельник, его слова приводит Le Figaro.

Не упоминая напрямую войну РФ против Украины, понтифик сказал, что "сегодня война вновь разгорелась даже в Европе: новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит жизни бесчисленных мирных жителей".

В этом контексте он подчеркнул необходимость "вести терпеливый диалог, проявлять мужество в переговорах и быть готовыми пойти на уступки ради высшего блага – мира".

"Следует задаться вопросом: действительно ли мы прилагаем творческие усилия для содействия миру во всем мире, или просто стремимся остановить кровопролитие войны и лучше подготовиться к той, которая, как мы считаем, ещё должна произойти", – отметил Папа.

Визит Льва XIV стал первым официальным государственным визитом Папы Римского во Францию за последние 18 лет.

26 сентября в Париже тысячи людей собрались на Елисейских полях накануне открытой мессы с Папой Римским.