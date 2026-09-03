Датские спецслужбы предупредили о нарастающей угрозе российских диверсий против ОПК

Датские спецслужбы предупредили, что российские спецслужбы уже ведут подготовку к организации диверсий на объектах военно-промышленного комплекса страны.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

Служба разведки и безопасности Дании (PET) в комментарии Berlingske подтвердила, что располагает данными о планировании Россией диверсий на территории страны.

"Это не просто предупреждение об угрозе, которая может возникнуть… Мы уже видим планирование, очень конкретное", – сказал глава контрразведки PET Эмиль Гресгольм.

По его словам, первоочередной целью являются компании оборонно-промышленного комплекса, связанные с военной помощью Украине.

"Мы выявили конкретные примеры того, как Россия пытается вербовать обычных датских граждан в соцсетях и на онлайн-платформах для таких задач, как фотографирование компаний или объектов, чтобы использовать их для планирования. Если обычные датчане помогут российским спецслужбам – это чрезвычайно серьезно, будь то умышленно или неумышленно", – отметил чиновник в комментарии TV2.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Швеция после этого созвала Совет национальной безопасности по поводу подобных угроз для себя.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на польском заводе-производителе дронов был диверсией.

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