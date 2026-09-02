У Швеції зібрали Раду нацбезпеки після заяв Берліна, що РФ стоїть за інцидентом у Лейпцигу

У Швеції провели засідання Ради з нацбезпеки у зв’язку із заявою уряду Німеччини про причетність Росії до появи дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

Про це повідомив прем’єр Ульф Крістерссон, пише "Європейська правда".

Крістерссон повідомив, що у Стокгольмі щойно завершилося засідання Ради з національної безпеки, яку вирішили скликати після оголошення Німеччини про відповідальність Росії за невдалу атаку з використанням дрона в аеропорту Лейпцига.

"На зустрічі військова розвідка і служба безпеки Швеції поділилися з урядом своєю оцінкою ситуації з російською гібридною загрозою для Швеції. Уряд вважає, що події у Лейпцигу слід розглядати як складову дедалі активніших гібридних дій Росії, що характеризуються зростаючою ризиковістю та байдужістю", – заявив прем’єр Швеції.

"Мета дій Росії – підірвати підтримку Європою України, посилити тиск на наші суспільства, посіяти розкол і страх. Але у Росії не вийде", – додав Крістерссон.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла.

ЄС та кілька країн-членів також викликали російських дипломатів через інцидент у Лейпцигу.

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