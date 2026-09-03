Молдова фіксує зростання спроб вербування своїх громадян для диверсій за кордоном

Спецслужба Молдови фіксує зростання кількості спроб вербування молдовських громадян для диверсійної діяльності за межами країни, здебільшого дій, спрямованих проти України.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце повідомив про зростання зафіксованої кількості спроб вербування громадян країни для диверсійної діяльності за кордоном, як і тих, хто погодився.

"Є таке явище, як "малоцінні агенти". Людей знаходять у Telegram, пропонують 20, 50, 100 євро чи більше – залежно від завдання. Часто це може бути "піди туди, сфотографуй", "сходи в інше місце, сфотографуй", "подивись, що там". Якщо бачать, що людина "втягнулася" – зростає і сума, і складність завдань", – пояснив він.

"Далі може дійти до "піди туди, візьми сумку та поклади її під машину", або чогось подібного. Зараз ми працюємо над цією проблемою спільно з колегами з України – тому що багато дій орієнтовані саме туди", – додав Мустяце.

За його словами, поліція Молдови вже здійснила кілька успішних контроперацій спільно з українськими правоохоронцями, ще деякі були окремо у Молдові і дозволили зірвати зловмисні плани.

Мустяце зазначив, що подібних замовлень для дій на території Молдови поки не спостерігається. "Але це означає, що ми маємо готуватися – і ми вже у процесі інтенсивної підготовки", – додав посадовець.

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