Молдова фиксирует рост попыток вербовки своих граждан для диверсий за границей

Спецслужба Молдовы фиксирует рост числа попыток вербовки молдавских граждан для диверсионной деятельности за пределами страны, в основном действий, направленных против Украины.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце сообщил о росте зафиксированного числа попыток вербовки граждан страны для диверсионной деятельности за рубежом, а также числа тех, кто на это согласился.

"Существует такое явление, как "малоценные агенты". Людей находят в Telegram. Им предлагают от 20, 50, 100 евро и больше в зависимости от поставленной задачи. Часто это может быть: "сходи туда, сделай фотографию", "сходи в другое место, сфотографируй", "посмотри, что там". Затем, если видят, что человек втягивается, увеличивается и сумма, и сложность заданий. ", – пояснил он.

"Далее может дойти до "пойди туда, возьми сумку и положи её под машину" или чего-то подобного. Сейчас мы работаем над этим совместно с коллегами из Украины, поскольку очень многие ориентированы именно туда", – добавил Мустяце.

По его словам, полиция Молдовы уже провела несколько успешных контропераций совместно с украинскими правоохранителями, еще некоторые проводились отдельно в Молдове и позволили сорвать злонамеренные планы.

Мустяце отметил, что подобных заказов на действия на территории Молдовы пока не наблюдается. "Но это означает, что мы должны готовиться – и мы уже находимся в процессе интенсивной подготовки", – добавил чиновник.

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