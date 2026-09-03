Вечером 2 сентября около 50 тысяч испанцев собрались на демонстрацию в центре Мадрида, где критиковали действия правительства в условиях миграционного кризиса в североафриканской Сеуте.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В среду в Мадриде собралась многотысячная акция протеста с лозунгами в поддержку властей и жителей Сеуты, а также с критикой действующего премьера Педро Санчеса и действий правительства в условиях миграционного кризиса. Число участников оценивается примерно в 50 тысяч.

El Pais

Ранее Испанская федерация муниципалитетов и провинций, связанная с правоцентристской Народной партией, призвала к акциям по всей стране.

Лидеры Народной партии и правой партии Vox появились на митинге в Мадриде, однако не вместе. Лидер Vox Сантьяго Абаскаль обвинил премьера Санчеса в "предательстве" и якобы служении интересам Марокко.

Перед началом протеста были зафиксированы единичные инциденты с журналистами, приехавшими освещать его – к ним пристала небольшая группа протестующих.

Впоследствии полиция вмешалась и разогнала с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль группу из нескольких сотен человек. У здания Конгресса, куда переместилась часть протестующих, произошли столкновения. Были задержаны четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали двое правоохранителей.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил Марокко в "операции" по переправке десятков тысяч мигрантов в Сеуту и потребовал от правительства вызвать посла Марокко и отозвать испанского посла из Рабата для консультаций.

El Pais

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в Сеуту в конце июля.

Правительство продолжает настаивать на такой последовательности событий, несмотря на отчет Европейской службы внешних дел, в котором отмечается, что российские сети начали раздувать кризис уже после его возникновения.

Для Сеуты выделено более 300 млн евро помощи.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.