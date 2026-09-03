Польща викликає російського посла через інцидент в Лейпцигу

Польське Міністерство закордонних справ у четвер викликало російського посла на знак солідарності з Німеччиною після того, як Берлін поклав відповідальність на Росію за дронову атаку у Лейпцигу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Російського посла у Варшаві Георгія Міхно викликали в МЗС Польщі, щоб висловити "рішучу незгоду з ескалацією агресивних дій Росії".

Речник міністерства Мачей Вевюр зазначив, що цей крок був зроблений на знак солідарності з Німеччиною, оскільки Польща та інші країни також стикаються з агресивними діями Росії.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський назвав атаку в Лейпцигу "державним тероризмом" з боку РФ.

"Ми не погоджуємося на безкарне випробовування наших кордонів та ворожі дії на наших територіях. Ми не допускаємо підпалів, нападів на залізницю, вбивств та інших провокацій. Польща також викликала посла Росії, щоб висловити наше рішуче засудження державного тероризму з боку Російської Федерації", – заявив Сікорський на пресконференції після зустрічі глав дипломатичних відомств країн "Веймарського трикутника".

"Те, що є проблемою одного з союзників, є проблемою всього Альянсу. Росія Путіна залишається однією з найсерйозніших загроз безпеці не лише для Європи, а й для всього світового порядку", – додав міністр.

Напередодні кілька держав-членів Європейського Союзу викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу, відповідальність за яку Німеччина поклала на Москву.

Того ж дня Європейський Союз та Франція, Бельгія та Нідерланди викликали представників посольств Росії.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

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