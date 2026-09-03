Польша вызывает российского посла в связи с инцидентом в Лейпциге

Министерство иностранных дел Польши в четверг вызвало российского посла в знак солидарности с Германией после того, как Берлин возложил ответственность на Россию за атаку с использованием дронов в Лейпциге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Российского посла в Варшаве Георгия Михно вызвали в МИД Польши, чтобы выразить "решительное несогласие с эскалацией агрессивных действий России".

Пресс-секретарь министерства Мачей Вевюр отметил, что этот шаг был сделан в знак солидарности с Германией, поскольку Польша и другие страны также сталкиваются с агрессивными действиями России.

Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал нападение в Лейпциге "государственным терроризмом" со стороны РФ.

"Мы не согласны с безнаказанным испытанием наших границ и враждебными действиями на наших территориях. Мы не допускаем поджогов, нападений на железную дорогу, убийств и других провокаций. Польша также вызвала посла России, чтобы выразить наше решительное осуждение государственного терроризма со стороны Российской Федерации", – заявил Сикорский на пресс-конференции после встречи глав дипломатических ведомств стран "Веймарского треугольника".

"То, что является проблемой одного из союзников, является проблемой всего Альянса. Путинская Россия остается одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для всего мирового порядка", – добавил министр.

Накануне несколько государств-членов Европейского Союза вызвали представителей посольств России из-за гибридной атаки в Лейпциге, ответственность за которую Германия возложила на Москву.

В тот же день Европейский Союз, а также Франция, Бельгия и Нидерланды вызвали представителей посольств России.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генерального консульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

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