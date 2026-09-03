В Латвии призвали запретить транзит российского зерна и кормов через страну

Латвийская партия "Национальное объединение", входящая в коалицию, предлагает запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также хранение этих грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Национальное объединение" вынесло это предложение на обсуждение с коалиционными партнерами 7 сентября.

По мнению партии, хотя Латвия сделала важный шаг, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из государств-агрессоров, грузы российского и белорусского происхождения, как и прежде, могут использовать латвийскую инфраструктуру для транзита и хранения. "Национальное объединение" считает, что это создает как экономические риски, так и риски для безопасности.

Депутат Сейма от "Национального объединения" Янис Эглитис подчеркивает, что в условиях продолжающейся полномасштабной войны России против Украины латвийские порты и железная дорога должны работать в экономических интересах Латвии и ее союзников, а не России и Беларуси.

В "Национальном объединении" заявляют, что Россия использует потоки продовольственных и сельскохозяйственных товаров как инструмент экономического давления, одновременно пытаясь сохранить своё влияние на европейских рынках. Участие Латвии в обслуживании этих грузов означает также получение экономической выгоды от экспорта государств-агрессоров, отмечает партия.

Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс поручил проверить происхождение транзитного зерна в латвийских портах. 4 сентября в 8 часов утра состоится внеочередное заседание Кабинета министров: на заседании ответственные министерства и учреждения должны будут отчитаться об объемах и происхождении грузов.

Российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки из портов Черного и Азовского морей в Балтийское море на фоне украинских атак на суда и портовую инфраструктуру, сообщило ранее агентство Reuters. Российские экспортеры всё чаще обращают внимание на порты стран Балтии – прежде всего Латвии. Ожидается, что в сентябре объём перевозок резко возрастёт.

Недавно министр иностранных дел Латвии Байба Браже объяснила российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру желанием РФ заморить мир голодом.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки в преддверии зимы, а также принять немедленные меры для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины.