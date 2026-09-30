В Венгрии смягчили приговор немецкой активистке по делу о нападениях на ультраправых

В среду, 30 сентября, венгерский апелляционный суд сократил срок заключения гражданке Германии Майе Т., осужденной за нападения на людей, подозреваемых в симпатиях к ультраправым, в Будапеште в 2023 году.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Майя Т. входила в группу активистов, прибывших в Венгрию, чтобы противостоять митингу ультраправых. Её арестовали в Берлине в декабре 2023 года, а впоследствии экстрадировали в Венгрию для судебного разбирательства.

В феврале суд первой инстанции приговорил её к восьми годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, Майя Т. была членом ультралевой группы, которая планировала "идеологическую борьбу с насильственными нападениями на сторонников крайне правых".

По версии обвинения, группа намеревалась нападать на людей с использованием различных предметов, способных нанести тяжкие травмы или привести к смерти.

Апелляционный суд решил смягчить наказание, сократив срок заключения с восьми до семи лет, поскольку по одному из двух пунктов обвинения Майю Т. следует считать соучастницей, а не соисполнительницей преступления. Кроме того, суд постановил, что её не следует рассматривать как участницу организованной преступной группировки.