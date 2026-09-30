США ушли из антикоррупционной группы Совета Европы, из которой ранее вышли только РФ и Беларусь

Администрация президента Дональда Трампа вывела Соединённые Штаты из ведущей европейской антикоррупционной организации GRECO – до сих пор из неё вышли только Россия и Беларусь.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Совет Европы сообщил 29 сентября, что США официально уведомили его о выходе из Группы государств против коррупции (GRECO). До этого GRECO покинули лишь две другие страны – Россия и Беларусь.

"GRECO остается открытой для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в будущем в поддержку совместных усилий по предотвращению коррупции, укреплению добросовестности и соблюдению верховенства права", – сообщили в Совете Европы.

Государственный департамент США подтвердил этот шаг, отметив, что участие США, требующее ежегодного финансового взноса, "не приносит ощутимой пользы для национальной безопасности США".

"Эпоха выписывания чеков в пользу международных бюрократических структур закончилась. Вместо этого департамент отдает приоритет более эффективным инструментам борьбы с коррупцией, таким как визовые ограничения, санкции и целевая внешняя помощь для усиления иностранных уголовных расследований по делам о коррупции, которая непосредственно угрожает безопасности и процветанию США", – заявили в Госдепартаменте.

Напомним, при администрации Трампа Соединенные Штаты вышли из ряда международных организаций. В январе 2026 года США объявили, что прекращают свое участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 организаций вне ООН.

Впоследствии в Еврокомиссии выразили сожаление по поводу окончательного выхода США из ВОЗ.

А в феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест высокопоставленных должностных лиц Израиля, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.