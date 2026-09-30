Президент Латвии: мы готовы разместить ядерное оружие на своей территории
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности разместить на латвийской территории ядерное оружие, если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость.
Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".
Ринкевичс прокомментировал сообщение о том, что Великобритания предложила ядерную защиту странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF): государствам Балтии, Северной Европы и Нидерландам.
"Если бы не было ядерного оружия – в Европе было бы больше конвенциональных войн", – сказал он.
По словам Ринкевичса, конституция Латвии не содержит запрета на размещение ядерного оружия, в отличие от Литвы.
Он отметил, что в 2003 году, когда Латвия готовилась к вступлению в НАТО, каждая страна-участница заверила, что у неё не будет никаких ограничений в отношении реализации полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания.
"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", – заявил Ринкевичс.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется.
Напомним, в марте президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания". Впоследствии ряд стран принял решение присоединиться к этой инициативе, о такой готовности заявила и Финляндия.
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