Президент Латвии: мы готовы разместить ядерное оружие на своей территории

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности разместить на латвийской территории ядерное оружие, если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс прокомментировал сообщение о том, что Великобритания предложила ядерную защиту странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF): государствам Балтии, Северной Европы и Нидерландам.

"Если бы не было ядерного оружия – в Европе было бы больше конвенциональных войн", – сказал он.

По словам Ринкевичса, конституция Латвии не содержит запрета на размещение ядерного оружия, в отличие от Литвы.

Он отметил, что в 2003 году, когда Латвия готовилась к вступлению в НАТО, каждая страна-участница заверила, что у неё не будет никаких ограничений в отношении реализации полного механизма коллективной безопасности НАТО, включая участие в системе ядерного сдерживания.

"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", – заявил Ринкевичс.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется.

Напомним, в марте президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания". Впоследствии ряд стран принял решение присоединиться к этой инициативе, о такой готовности заявила и Финляндия.

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