Чехія посилює заходи безпеки на тлі інцидентів у Німеччині

Чехія вжила заходів безпеки на тлі інцидентів в сусідніх країнах, зокрема у Німеччині, щодо яких є підозри у диверсіях та діяльності іноземної держави.

Про це у мережі X повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар, передає "Європейська правда".

Глава МВС повідомив про посилення заходів безпеки, однак не уточнив, про які саме дії йдеться. За даними чеських ЗМІ, було посилено охорону аеропортів та залізничних вокзалів по країні.

Метнар наголосив, що Прага уважно стежить за ситуацією в сусідніх державах, зокрема в Німеччині, у зв’язку зі зростанням кількості інцидентів, пов’язаних із підозрами у диверсії або гібридних діях іноземних сил.

"Наші силові та розвідувальні структури перебувають у тісному контакті з європейськими партнерами. Наразі в Чехії все ще діє рівень терористичної загрози "Б", і безпекова ситуація поки що залишається стабільною", – повідомив міністр.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Після цього у країні повідомили про низку інцидентів, щодо яких правоохоронці підозрюють спроби диверсій.

Два дні тому стався інцидент на підстанції в Берггаймі, на захід від Кельна. Також була спроба нашкодити електростанції у Бранденбурзі.

4 вересня повідомили, що перехожий виявив підозрілий предмет в районі електропідстанції в німецькому місті Дормаген, яке розташоване між Кельном та Дюссельдорфом. Поліція підозрює спробу диверсії.

Також німецькі правоохоронні органи проводять операцію на підстанції у Нижній Саксонії через підозрілий предмет.