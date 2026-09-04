Чехия усиливает меры безопасности на фоне инцидентов в Германии

Чехия приняла меры безопасности на фоне инцидентов в соседних странах, в частности в Германии, по поводу которых существуют подозрения в диверсиях и деятельности иностранного государства.

Об этом в сети X сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар, передает "Европейская правда".

Глава МВД сообщил об усилении мер безопасности, однако не уточнил, о каких именно действиях идет речь. По данным чешских СМИ, была усилена охрана аэропортов и железнодорожных вокзалов по всей стране.

Метнар подчеркнул, что Прага внимательно следит за ситуацией в соседних государствах, в частности в Германии, в связи с ростом числа инцидентов, связанных с подозрениями в диверсиях или гибридных действиях иностранных сил.

"Наши силовые и разведывательные структуры находятся в тесном контакте с европейскими партнерами. В настоящее время в Чехии по-прежнему действует уровень террористической угрозы "Б", и ситуация с безопасностью пока остается стабильной", – сообщил министр.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

После этого в стране сообщили о ряде инцидентов, которые правоохранительные органы расследуют как попытки диверсий.

Два дня назад произошел инцидент на подстанции в Берггайме, к западу от Кельна. Также была попытка нанести ущерб электростанции в Бранденбурге.

4 сентября сообщили, что прохожий обнаружил подозрительный предмет в районе электроподстанции в немецком городе Дормаген, расположенном между Кельном и Дюссельдорфом. Полиция подозревает попытку диверсии.

Также немецкие правоохранительные органы проводят операцию на подстанции в Нижней Саксонии из-за подозрительного предмета.