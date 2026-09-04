МЗС Норвегії каже, що країна допоможе росіянам на Шпіцбергені після арешту судна

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що країна надасть допомогу росіянам, які перебувають на архіпелазі Шпіцберген після арешту судна "Професор Молчанов".

Про це МЗС країни повідомило Reuters, пише "Європейська правда".

У норвезькому МЗС наголосили, що країна діє відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.

"Норвезька влада робить усе можливе, щоб захистити російських громадян, які зараз опинилися у скрутному становищі на Шпіцбергені", – заявили у відомстві.

Окрім цього, міністерство додало, що російським компаніям регулярно надають пільги щодо санкцій, щоб забезпечити імпорт харчів та інших необхідних товарів на острови.

Як повідомлялося, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

У норвезькому Міністерстві юстиції, коментуючи арешт російського судна "Професор Молчанов", наголосили, що Норвегія не є стороною у цій справі між Росією та українською державною компанією "Нафтогаз".

4 вересня посла Норвегії викликали до Міністерства закордонних справ Росії.