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МЗС Норвегії каже, що країна допоможе росіянам на Шпіцбергені після арешту судна

Новини — П'ятниця, 4 вересня 2026, 19:47 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що країна надасть допомогу росіянам, які перебувають на архіпелазі Шпіцберген після арешту судна "Професор Молчанов".

Про це МЗС країни повідомило Reuters, пише "Європейська правда".

У норвезькому МЗС наголосили, що країна діє відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.

"Норвезька влада робить усе можливе, щоб захистити російських громадян, які зараз опинилися у скрутному становищі на Шпіцбергені", – заявили у відомстві.

Окрім цього, міністерство додало, що російським компаніям регулярно надають пільги щодо санкцій, щоб забезпечити імпорт харчів та інших необхідних товарів на острови.

Як повідомлялося, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз". 

У норвезькому Міністерстві юстиції, коментуючи арешт російського судна "Професор Молчанов", наголосили, що Норвегія не є стороною у цій справі між Росією та українською державною компанією "Нафтогаз". 

4 вересня посла Норвегії викликали до Міністерства закордонних справ Росії.

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Норвегія Росія санкції
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