МЗС Росії викликало посла Норвегії через арешт російського судна

Посла Норвегії викликали до Міністерства закордонних справ Росії у зв’язку із затриманням російського судна в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Послу було висловлено рішучий протест проти дій норвезької влади, яка 2 вересня затримала російське науково-дослідне судно "Професор Молчанов", повідомило міністерство в Москві.

На борту судна, серед іншого, перебували співробітники російської гірничодобувної компанії "Арктикуголь", вчені та вантаж, що доставлявся з Мурманська до поселення Баренцбург, де переважає російське населення.

"Послу було зазначено, що російська сторона категорично не сприймає не лише арешт судна "Професор Молчанов", а й загалом активізовані останнім часом дії Норвегії, спрямовані на обмеження законної російської присутності на архіпелазі, і вимагає від Осло безумовного дотримання міжнародного права, зокрема положень і духу Договору про Шпіцберген", – йдеться у заяві МЗС РФ.

МЗС Росії та відповідні російські відомства, як зазначається, домагатимуться скасування арешту судна.

У норвезькому Міністерстві юстиції, коментуючи арешт російського судна "Професор Молчанов", наголосили, що Норвегія не є стороною у цій справі між Росією та українською державною компанією "Нафтогаз".

Як повідомлялося, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

У квітні 2023 року арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 млрд доларів плюс відсотки та судові витрати як компенсацію за активи, конфісковані нею у Криму, однак Москва цього не зробила. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи, зокрема у Норвегії.

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали "піратством" арешт норвезькою владою судна "Професор Молчанов" на запит української державної компанії "Нафтогаз".