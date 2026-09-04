МИД Норвегии заявляет, что страна окажет помощь россиянам на Шпицбергене после задержания судна
Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что страна окажет помощь россиянам, находящимся на архипелаге Шпицберген после задержания судна "Профессор Молчанов".
Об этом МИД страны сообщило Reuters, пишет "Европейская правда".
В норвежском МИД подчеркнули, что страна действует в соответствии со своими международными обязательствами.
"Норвежские власти делают всё возможное, чтобы защитить российских граждан, которые сейчас оказались в затруднительном положении на Шпицбергене", – заявили в ведомстве.
Кроме того, министерство добавило, что российским компаниям регулярно предоставляются льготы в отношении санкций, чтобы обеспечить импорт продуктов питания и других необходимых товаров на острова.
Как сообщалось, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".
В норвежском Министерстве юстиции, комментируя арест российского судна "Профессор Молчанов", подчеркнули, что Норвегия не является стороной в этом деле между Россией и украинской государственной компанией "Нафтогаз".
4 сентября посла Норвегии вызвали в Министерство иностранных дел России.