ЗМІ: адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном

Адміністрація американського президента Дональда Трампа працює над післявоєнною стратегією, орієнтованою на регіональні зусилля щодо стримування Ірану та розширення нормалізації відносин між Ізраїлем та його сусідами.

Про це Axios повідомили два американські посадовці та два інших джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначається, хоча план ще перебуває на початковій стадії розробки, він покликаний визначити підхід США на Близькому Сході після закінчення війни з Іраном.

За словами американських посадовців, початкова робота над стратегією ведеться як на вищому політичному рівні адміністрації Трампа, так і на робочому рівні між відомствами.

Як повідомляють співрозмовники, протягом останніх тижнів президент США провів дві зустрічі з радниками, під час яких обговорювався план і висувалися ідеї.

Зазначається, що три основні елементи були названі як можливі складники стратегії:

створення регіонального альянсу серед союзників США для стримування Ірану, з США в ролі гаранта;

здійснення узгоджених зусиль для того, щоб наблизити до завершення регіональні наслідки атак 7 жовтня шляхом забезпечення реалізації наступного етапу плану Трампа щодо сектору Гази, укладення угоди про безпеку між Ізраїлем та Сирією та виконання угоди між Ізраїлем і Ліваном;

розширення "Угод Авраама" (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами) та укладення угоди про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Адміністрація Трампа сподівається, що будь-який новий уряд Ізраїлю, сформований після виборів 27 жовтня, буде готовий і здатний співпрацювати в рамках післявоєнної стратегії.

Однак деякі американські посадовці наголошують, що Трамп наполягатиме на її реалізації незалежно від результатів ізраїльських виборів.

Один зі співрозмовників зазначив, що на розробку нової стратегії знадобиться ще кілька тижнів.

"Вони її готують, але вона ще не готова. Ідея полягає в тому, щоб пов’язати між собою цілу низку питань у регіоні – як створити регіональний альянс після війни. Поки що незрозуміло, чи приєднаються до цього всі союзники США в регіоні", – додав він.

1 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що якщо Іран відповість на останню атаку США – то зазнає "набагато сильнішого та масштабнішого" удару.

Того дня американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції.

ЗМІ писали, що президент США розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.