СМИ: администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном

Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает послевоенную стратегию, направленную на региональные усилия по сдерживанию Ирана и расширению нормализации отношений между Израилем и его соседями.

Об этом Axios сообщили два американских чиновника и два других источника, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, хотя план ещё находится на начальной стадии разработки, он призван определить подход США на Ближнем Востоке после окончания войны с Ираном.

По словам американских чиновников, первоначальная работа над стратегией ведётся как на высшем политическом уровне администрации Трампа, так и на рабочем уровне между ведомствами.

Как сообщают собеседники, в течение последних недель президент США провел две встречи с советниками, в ходе которых обсуждался план и выдвигались идеи.

Отмечается, что в качестве возможных составляющих стратегии были названы три основных элемента:

создание регионального альянса среди союзников США для сдерживания Ирана, с США в роли гаранта;

осуществление скоординированных усилий для того, чтобы приблизить к завершению региональные последствия атак 7 октября путем обеспечения реализации следующего этапа плана Трампа в отношении сектора Газа, заключения соглашения о безопасности между Израилем и Сирией и выполнения соглашения между Израилем и Ливаном;

расширение "Соглашений Авраама" (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами) и заключение соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Администрация Трампа надеется, что любое новое правительство Израиля, сформированное после выборов 27 октября, будет готово и способно сотрудничать в рамках послевоенной стратегии.

Однако некоторые американские чиновники подчеркивают, что Трамп будет настаивать на её реализации независимо от результатов израильских выборов.

Один из собеседников отметил, что на разработку новой стратегии понадобится еще несколько недель.

"Они ее готовят, но она еще не готова. Идея заключается в том, чтобы связать между собой целый ряд вопросов в регионе – как создать региональный альянс после войны. Пока неясно, присоединятся ли к этому все союзники США в регионе", – добавил он.

1 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что если Иран ответит на последнюю атаку США, то понесет "гораздо более сильный и масштабный" удар.

В тот день американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.

СМИ писали, что президент США рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.