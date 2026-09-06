У Белграді кількасот людей прийшли попрощатись з воєнним злочинцем Младичем

Міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч та президент Республіки Сербської Сініша Каран у суботу взяли участь у церемонії вшанування пам’яті колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича, засудженого за геноцид та воєнні злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Balkan Insight.

Церемонія відбулася в державному Будинку армії в центрі Белграда. На неї зібралися сотні прихильників Младича, багато з яких прибули з Республіки Сербської, ентитету Боснії і Герцеговини.

Перед початком заходу біля будівлі утворилася черга з кількох десятків людей. Частина присутніх була вдягнена у футболки із зображенням Младича та написами на його підтримку. Зокрема, на одній із футболок була цитата, яку часто використовують прихильники Младича: "Генерале, ти когось боїшся?" – "Я боюся лише бога".

фото: BIRN

На церемонію також прибули син Младича Дарко та його вдова Босилька. Пізніше до Будинку армії приїхав президент Республіки Сербської Сініша Каран, а за ним – міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч.

До Белграда також прибув автобус із Баня-Луки, найбільшого міста Республіки Сербської. З нього вийшла група переважно літніх чоловіків. Через обмежену місткість залу частину охочих не змогли допустити на захід.

Младич помер у в’язниці ООН 27 серпня у Нідерландах. У четвер його тіло доставили до Белграда урядовим літаком. Зустрічати труну, накриту прапором Сербії, прибув міністр юстиції Ненад Вуїч та почесна варта сербської армії.

Під час перевезення труни містом прихильники Младича зустрічали кортеж на мостах і розвішували банери з написами "Дякуємо, генерале" та "Ласкаво просимо додому, генерале".

Поховання Младича заплановане на понеділок у Белграді.

У липні 2021 року Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вирішила скасувати свій візит до Сербії через запланований Младича.

Перед цим Кос дала зрозуміти Сербії, що поховання Младича може вплинути на вступ до Євросоюзу.