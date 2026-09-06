В Белграде несколько сотен человек пришли проститься с военным преступником Младичем

Министр юстиции Сербии Ненад Вуич и президент Республики Сербской Синиша Каран в субботу приняли участие в церемонии памяти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за геноцид и военные преступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Balkan Insight.

Церемония состоялась в государственном Доме армии в центре Белграда. На неё собрались сотни сторонников Младича, многие из которых прибыли из Республики Сербской, одного из энтитетов Боснии и Герцеговины.

Перед началом мероприятия у здания образовалась очередь из нескольких десятков человек. Часть присутствующих была одета в футболки с изображением Младича и надписями в его поддержку. В частности, на одной из футболок была цитата, которую часто используют сторонники Младича: "Генерал, ты кого-то боишься?" – "Я боюсь только Бога".

фото: BIRN

На церемонию также прибыли сын Младича Дарко и его вдова Босилька. Позже к Дому армии приехал президент Республики Сербской Синиша Каран, а за ним – министр юстиции Сербии Ненад Вуич.

В Белград также прибыл автобус из Баня-Луки, крупнейшего города Республики Сербской. Из него вышла группа преимущественно пожилых мужчин. Из-за ограниченной вместимости зала часть желающих не смогли допустить на мероприятие.

Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в Нидерландах. В четверг его тело доставили в Белград на правительственном самолете. Встречать гроб, покрытый флагом Сербии, прибыли министр юстиции Ненад Вуич и почетный караул сербской армии.

Во время перевозки гроба по городу сторонники Младича встречали кортеж на мостах и развешивали баннеры с надписями "Спасибо, генерал" и "Добро пожаловать домой, генерал".

Похороны Младича запланированы на понедельник в Белграде.

В июле 2021 года Младич по окончательному приговору был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за запланированного визита Младича.

Перед этим Кос дала понять Сербии, что похороны Младича могут повлиять на вступление в Евросоюз.