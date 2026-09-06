Президент Румунії може вже в понеділок назвати кандидата на посаду прем’єра

Президент Румунії Нікушор Дан може у понеділок, 7 вересня, оголосити ім’я кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24 із посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента, пише "Європейська правда".

За повідомленням, Дан хотів би бачити на посаді прем’єра незалежного політика, який зможе заручитися необхідною підтримкою у парламенті. Для затвердження нового уряду необхідно отримати 233 голоси депутатів.

Серед інших вимог президента до майбутнього прем’єра – хороша економічна підготовка, а також позитивна репутація на європейському рівні та у Сполучених Штатах.

За даними Digi24, останніми днями Дан неформально контактував із деякими лідерами колишньої керівної коаліції. При цьому ці контакти не були публічно оголошені.

Раніше заплановані офіційні консультації президента з партіями не відбулися.

За словами джерел, Дану радили скликати партії на офіційні консультації. Водночас наразі невідомо, чи зробить президент це, чи одразу оголосить кандидатуру нового прем’єра.

Румунія вже кілька місяців перебуває у політичній кризі після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Перший запропонований президентом позапарламентський кандидат на посаду прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку у парламенті.

Після того Нікушор Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Опитування громадської думки засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" главою уряду. Понад 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.