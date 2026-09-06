Президент Румынии может уже в понедельник назвать кандидата на пост премьера

Президент Румынии Никушор Дан может в понедельник, 7 сентября, объявить имя кандидата на пост премьер-министра.

Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Дан хотел бы видеть на посту премьера независимого политика, который сможет заручиться необходимой поддержкой в парламенте. Для утверждения нового правительства необходимо получить 233 голоса депутатов.

Среди других требований президента к будущему премьеру – хорошая экономическая подготовка, а также положительная репутация на европейском уровне и в Соединенных Штатах.

По данным Digi24, в последние дни Дан неформально контактировал с некоторыми лидерами бывшей правящей коалиции. При этом эти контакты не были публично объявлены.

Ранее запланированные официальные консультации президента с партиями не состоялись.

По словам источников, Дану советовали созвать партии на официальные консультации. В то же время пока неизвестно, сделает ли президент это или сразу объявит кандидатуру нового премьера.

Румыния уже несколько месяцев находится в политическом кризисе после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Первый предложенный президентом внепарламентский кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки в парламенте.

После этого Никушор Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но и ему не удалось получить необходимую поддержку.

Опросы общественного мнения показали, что большинство румын отрицательно относятся к идее "независимого" главы правительства. Более 56 % поддержали бы объявление досрочных выборов.