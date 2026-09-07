ЄС надасть Гренландії фінансову підтримку на тлі зазіхань Трампа

У понеділок голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про збільшення інвестицій ЄС у Гренландію та зміцнення політичних зв’язків із цією датською арктичною територією, яка, на думку Дональда Трампа, повинна належати Сполученим Штатам.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн прибула до Гренландії в неділю з дводенним візитом, який має на меті продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, які рішуче відкинули ініціативу Трампа щодо анексії найбільшого острова світу.

Очікується, що фон дер Ляєн оприлюднить плани щодо інвестицій у такі сектори, як важливі мінерали, супутниковий зв’язок та відновлювані джерела енергії в Гренландії.

У неділю в столиці Нуук фон дер Ляєн зазначила, що пакет заходів буде "значним", але не навела жодних подробиць.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що його країна прагне розвивати "тісні дружні стосунки та добрі партнерські відносини" з ЄС.

Візит фон дер Ляєн свідчить про зростання геополітичного значення Арктики для таких великих держав, як США, Росія, Китай та Європа, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи, що робить мінеральні багатства регіону більш доступними.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Дональд Трамп після прибуття до Анкари заявив, що Гренландія має бути під контролем США, а не Данії.

Того ж вечора очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

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