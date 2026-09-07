ЕС окажет Гренландии финансовую поддержку на фоне посягательств Трампа

В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об увеличении инвестиций ЕС в Гренландию и укреплении политических связей с этой датской арктической территорией, которая, по мнению Дональда Трампа, должна принадлежать Соединенным Штатам.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен прибыла в Гренландию в воскресенье с двухдневным визитом, цель которого – продемонстрировать поддержку правительствам Гренландии и Дании, решительно отвергшим инициативу Трампа по аннексии крупнейшего острова мира.

Ожидается, что фон дер Ляйен обнародует планы по инвестициям в такие секторы, как важные минералы, спутниковая связь и возобновляемые источники энергии в Гренландии.

В воскресенье в столице Нууке фон дер Ляйен отметила, что пакет мер будет "значительным", но не привела никаких подробностей.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что его страна стремится развивать "тесные дружеские связи и хорошие партнерские отношения" с ЕС.

Визит фон дер Ляйен свидетельствует о росте геополитического значения Арктики для таких великих держав, как США, Россия, Китай и Европа, поскольку таяние льдов открывает новые морские пути, что делает минеральные богатства региона более доступными.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Дональд Трамп по прибытии в Анкару заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании.

В тот же вечер глава правительства Дании Метте Фредериксен отвергла заявления Трампа относительно контроля над Гренландией.

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