В Сербии начинаются похороны военного преступника Младича, умершего в тюрьме в Гааге

В Сербии начинаются поминальная служба и похороны командира боснийских сербов Ратко Младича, осужденного Гаагским трибуналом за военные преступления и преступления против человечности.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

7 сентября в Сербии началось прощание с командиром боснийских сербов Ратко Младичем, умершим в заключении в Гааге.

Funeral of convicted war criminal Ratko Mladic in Serbia https://t.co/Aeuj8x7DZd – Reuters (@Reuters) September 7, 2026

Сербская православная церковь объявила, что поминальную службу будет вести сербский патриарх Порфирий, она состоится в полдень по местному времени в церкви св. апостола Луки в Белграде.

Туда с раннего утра выстраивается очередь желающих проститься с ним, а часть дорог в районе перекрыта из-за большого количества людей, направляющихся к церкви пешком. Внутри и вокруг храма действуют усиленные меры безопасности. Среди присутствующих много ветеранов и представителей СМИ.

Народ који поштује своју прошлост и своје генерале има будућност. Овај масовни одзив грађана данас јесте историјски тренутак.



ГЕНЕРАЛ РАТКО МЛАДИЋ ХЕРОЈ!

🇷🇸🇷🇸🇷🇸🫡 pic.twitter.com/BSWEar7tke – Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) September 7, 2026

Перед этим в воскресенье состоялась церемония прощания в государственном Доме армии в центре Белграда, туда пришли в том числе министр юстиции Сербии Ненад Вуич и президент Республики Сербской Синиша Каран.

Младича похоронят на кладбище Топчидер, где также похоронена его дочь Ана.

Напомним, Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в тюрьме в Нидерландах. В четверг его тело доставили в Белград правительственным самолетом. Встречать гроб, покрытый флагом Сербии, прибыли министр юстиции Ненад Вуич и почетный караул сербской армии.

Во время перевозки гроба по городу сторонники Младича встречали кортеж на мостах и развешивали баннеры с надписями "Спасибо, генерал" и "Добро пожаловать домой, генерал".

В июле 2021 года Младич был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за запланированных похорон Младича.

До этого Кос дала понять, что похороны Младича могут повлиять на вступление Сербии в Евросоюз.