В Сербии начинаются похороны военного преступника Младича, умершего в тюрьме в Гааге
Новости — Понедельник, 7 сентября 2026, 12:48 —
В Сербии начинаются поминальная служба и похороны командира боснийских сербов Ратко Младича, осужденного Гаагским трибуналом за военные преступления и преступления против человечности.
Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".
7 сентября в Сербии началось прощание с командиром боснийских сербов Ратко Младичем, умершим в заключении в Гааге.
Funeral of convicted war criminal Ratko Mladic in Serbia https://t.co/Aeuj8x7DZd– Reuters (@Reuters) September 7, 2026
Сербская православная церковь объявила, что поминальную службу будет вести сербский патриарх Порфирий, она состоится в полдень по местному времени в церкви св. апостола Луки в Белграде.
Туда с раннего утра выстраивается очередь желающих проститься с ним, а часть дорог в районе перекрыта из-за большого количества людей, направляющихся к церкви пешком. Внутри и вокруг храма действуют усиленные меры безопасности. Среди присутствующих много ветеранов и представителей СМИ.
Народ који поштује своју прошлост и своје генерале има будућност. Овај масовни одзив грађана данас јесте историјски тренутак.– Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) September 7, 2026
ГЕНЕРАЛ РАТКО МЛАДИЋ ХЕРОЈ!
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Перед этим в воскресенье состоялась церемония прощания в государственном Доме армии в центре Белграда, туда пришли в том числе министр юстиции Сербии Ненад Вуич и президент Республики Сербской Синиша Каран.
Младича похоронят на кладбище Топчидер, где также похоронена его дочь Ана.
Напомним, Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в тюрьме в Нидерландах. В четверг его тело доставили в Белград правительственным самолетом. Встречать гроб, покрытый флагом Сербии, прибыли министр юстиции Ненад Вуич и почетный караул сербской армии.
Во время перевозки гроба по городу сторонники Младича встречали кортеж на мостах и развешивали баннеры с надписями "Спасибо, генерал" и "Добро пожаловать домой, генерал".
В июле 2021 года Младич был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за запланированных похорон Младича.
До этого Кос дала понять, что похороны Младича могут повлиять на вступление Сербии в Евросоюз.