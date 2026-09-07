В Испании судья расследует массовый приток мигрантов в Сеуту

Испанская судья начала официальное расследование в связи с массовым прибытием мигрантов в Сеуту и подчеркнула, что этот инцидент, вероятно, связан с преступлением против территориальной целостности страны.

Об этом заявила судья Национального суда Мария Тардон, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Тардон будет расследовать возможные преступления против мира или независимости государства, правонарушения в отношении иностранных граждан и случаи гибели людей, утонувших во время переправы через море. В ходе расследования также будет проверена возможная причастность преступной организации.

"Мы имеем дело с преступными действиями, которые, как утверждается, были совершены за рубежом и которые серьезно нарушили территориальную целостность Испании. Мы имеем дело с процессом, который был спланирован и осуществлен при координации со стороны значимых игроков", – заявила судья.

Отмечается, что это решение основано на полицейском отчете, который указывает на "активное руководство" со стороны марокканских властей во время пересечения мигрантами границы пешком или по воде.

Напомним, полиция Марокко задержала по меньшей мере 111 человек, которые пытались незаконно проникнуть в испанскую Сеуту в субботу, 15 августа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в Сеуту.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.