Каллас предупредила об опасности политических партий, которые не замечают угроз со стороны России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Как пишет "Европейская правда", об этом чиновница заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, её цитирует BNS .

Главная дипломатка ЕС после встречи с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом предупредила, что диверсии и другие гибридные угрозы приближаются к Европе в то время, когда на континенте набирают популярность политические силы, игнорирующие эту угрозу.

"В то же время партии, которые в определенном смысле не видят этой угрозы и говорят, что мы не должны ничего с этим делать, потому что это не наше дело, укрепляют свои позиции", – заявила Каллас.

Дипломатка выразила обеспокоенность тем, что этот фактор может повлиять на готовность Европы отражать такие гибридные атаки. В то же время она признала, что победа "АдГ" на земельных выборах в Германии – это внутреннее дело страны.

"Поэтому я просто боюсь, что мы можем проснуться в ситуации, когда мы сделали недостаточно, чтобы отразить угрозы и защититься. Однако, конечно, сами немцы, как жители демократической страны, должны сделать свой выбор", – отметила Каллас.

Напомним, результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии". В то же время ХДС канцлера Фридриха Мерца потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Ангальт самым тяжелым поражением для своей партии за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.