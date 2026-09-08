Ексгенпрокурор Грузії, пов'язаний з владою, створив у РФ підрозділ для війни проти України

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе створив у Росії "добровольчий" інтернаціональний підрозділ "Георгіївський" для участі у війні проти України.

Про це пише SOVA, передає "Європейська правда".

Колишній грузинський посадовець, який перебуває під санкціями США, Британії та України, заявив, що добровільно ухвалив рішення воювати на боці РФ в російсько-українській війні.

Романов-Парцхаладзе очолить свій новостворений підрозділ "Георгіївський".

Він уточнив, що назва угруповання пов’язана з Георгіївським трактатом 1783 року, за яким грузинське царство Картлі-Кахеті відійшло під протекторат Російської імперії.

Отар Парцхаладзе обіймав посаду генерального прокурора Грузії з листопада по грудень 2013 року. У 2023 році США запровадили проти нього санкції, мотивувавши це "посиленням російського впливу в Грузії". За даними ЗМІ, проживаючи в Москві та зберігаючи зв’язки з російською політичною елітою, він продовжує підтримувати тісні контакти з урядом "Грузинської мрії" в Тбілісі.

Після запровадження санкцій США президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позбавила колишнього генпрокурора грузинського громадянства, після чого він змінив прізвище на Парцхаладзе-Романов.

У 2024 році Україна запровадила санкції проти ексгенпрокурора Грузії.