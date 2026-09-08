Связанный с властью экс-генпрокурор Грузии создал в РФ подразделение для войны против Украины

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал в России "добровольческое" интернациональное подразделение "Георгиевский" для участия в войне против Украины.

Об этом пишет SOVA, передает "Европейская правда".

Бывший грузинский чиновник, находящийся под санкциями США, Великобритании и Украины, заявил, что добровольно принял решение воевать на стороне РФ в российско-украинской войне.

Романов-Парцхаладзе возглавит свое вновь созданное подразделение "Георгиевский".

Он уточнил, что название группировки связано с Георгиевским договором 1783 года, по которому грузинское царство Картли-Кахети перешло под протекторат Российской империи.

Отар Парцхаладзе занимал должность генерального прокурора Грузии с ноября по декабрь 2013 года. В 2023 году США ввели против него санкции, мотивировав это "усилением российского влияния в Грузии". По данным СМИ, проживая в Москве и поддерживая связи с российской политической элитой, он продолжает поддерживать тесные контакты с правительством "Грузинской мечты" в Тбилиси.

После введения санкций США президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила бывшего генпрокурора грузинского гражданства, после чего он сменил фамилию на Парцхаладзе-Романов.

В 2024 году Украина ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии.