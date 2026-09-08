Тысячи людей вышли на улицы Берлина после победы "АдГ" на выборах

В понедельник вечером у Бранденбургских ворот в Берлине собрались несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") после ее убедительной победы на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

По оценкам полиции, число участников акции составило около 5 тысяч человек, и, по их словам, демонстрация прошла без инцидентов. Организаторы оценили число участников примерно в 14 тысяч.

фото: DPA

Митинг был организован в последний момент кампанией Campact и климатическим движением "Пятницы за будущее".

Среди участников были известная немецкая климатическая активистка Луиза Нойбауэр и ведущие кандидаты от партий "Зеленых" и "Левых" на выборах в земельный парламент Берлина, которые состоятся 20 сентября.

Протестующие несли транспаранты со слоганами, среди которых "Фашизм – это не альтернатива" и "Остановите нацистов из "АдГ"! Покончите с расизмом и социальными сокращениями". Толпа также скандировала: "Все вместе против фашизма!".

В понедельник вечером сотни людей также собрались в соседнем Потсдаме, чтобы выразить протест против "АдГ".

Партия одержала победу на воскресных выборах со значительным отрывом, но не набрала абсолютного большинства, что оставляет открытой возможность формирования первого в Германии правительства земли под руководством "АдГ".

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт самым тяжелым поражением для своей партии за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.