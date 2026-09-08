Во Франции ограбили музей с картинами Ренуара

Утром 8 сентября неизвестные ограбили музей Пьера-Огюста Ренуара во французском городе Кань-сюр-Мер.

Об этом сообщает TF1, пишет "Европейская правда".

Сигнализация в музее французского художника сработала в 5:48 утра во вторник, 8 сентября. Через 5 минут после сигнала на место прибыла муниципальная полиция.

На кадрах с камер видеонаблюдения следователи заметили двух злоумышленников, которые вырезали картины из рам. Как сообщается, были похищены три произведения, названия которых пока не уточняются. На данный момент неизвестно, речь ли идет о картинах самого художника.

Отмечается, что сначала воры вынесли четыре картины, однако уронили одну из них во время побега от полиции.

Музей Ренуара расположен в Домен-де-Коллет, поместье, приобретённом художником в 1907 году. Помимо тринадцати картин Ренуара, там хранятся произведения ряда других художников, таких как Майоль, Боннар и Дюфи.

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15 августа на итальянском острове Сицилия произошло ограбление музея, в ходе которого похитили четыре полотна Антонелло да Мессины.