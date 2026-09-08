Начали действовать новые пошлины Канады на товары из США

Новые канадские пошлины, направленные на импорт из США на сумму около 20 млрд долларов, официально вступили в силу во вторник, став очередной эскалацией в торговой войне между двумя союзниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NYT.

Пошлины распространяются на широкий спектр американских товаров, в частности на одежду, сыр, металлические детали и изделия из древесины.

Такой подход призван стать ответом на тарифные ограничения, которые президент США Дональд Трамп ввел против Канады после того, как торговые переговоры между двумя соседними странами в прошлом месяце закончились взаимными обвинениями и провалом.

На данный момент экономический эффект от этих взаимных мер может быть ограниченным, поскольку пошлины охватывают лишь незначительную долю годового товарооборота между Соединёнными Штатами и Канадой.

Больше беспокойства вызывает угроза спирали ответных мер, которая может привести к еще более высоким и широким пошлинам, наносящим ущерб семьям и бизнесу по обе стороны границы.

В Канаде премьер-министр Марк Карни пытается позиционировать себя как надежную защиту от торговой агрессии Трампа, заявив, что его страна находится "в состоянии войны".

В целом канадские чиновники пообещали отвечать "доллар за доллар" на любые таможенные ограничения со стороны США.

В начале сентября Карни призвал администрацию Трампа "перестать пытаться демонстрировать силу", а также "создавать мемы".

Его комментарии прозвучали на фоне новой волны заявлений из Вашингтона после того, как торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентную пошлину на канадские товары. Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

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