В Швеции предлагают проводить проверки безопасности для членов правительства

Умеренная партия Швеции предлагает, чтобы будущие члены кабинета министров проходили проверки безопасности, перед тем как получат доступ к секретной информации.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер, глава МИД Мария Мальмер Стенергард и министр обороны Пол Йонсон предложили ввести обязательные проверки для членов правительства в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

В этом контексте они упомянули об инциденте с сотрудницей правопопулистской партии "Шведские демократы", которая потребляет и распространяет новости из российского информационного пространства, а также посещает культурные мероприятия с "российским следом".

Также министры выразили обеспокоенность в связи с обнародованием СМИ информации о восьми кандидатах от Левой партии, которые, согласно сообщениям, восхваляли Владимира Путина и ХАМАС, а также распространяли антисемитские теории заговора в социальных сетях. Этих политиков исключили из предвыборных списков партии.

"В нынешней ситуации с безопасностью мы считаем, что это станет способом снизить риск уязвимостей… Мы осознаем, насколько огромен объем конфиденциальной информации, касающейся безопасности, который находится в обращении", – заявил министр юстиции, обосновывая важность введения проверок.

В настоящее время в Швеции политические должностные лица, такие как министры и депутаты парламента, освобождены от обязательного прохождения проверок в соответствии с Законом о защите государственной безопасности.

Предложение касается только будущих министров, которых формально назначает премьер-министр.

Стоит отметить, что 13 сентября в Швеции состоятся парламентские выборы. По результатам опросов, правящий блок правых партий еще больше сократил отрыв от левоцентристской оппозиции и имеет шансы победить.

Три недели назад левоцентристы во главе с лидером социал-демократов Магдаленой Андерссон имели преимущество в 10 процентных пунктов, согласно данным опроса другого агентства. Политологи тогда отмечали, что такой разрыв практически невозможно преодолеть до дня голосования.