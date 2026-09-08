Фон дер Ляйен и Кошта выразили возмущение в связи с похоронами военного преступника в Сербии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта выразили "глубокое сожаление" в связи с участием сербских чиновников в похоронах осужденного за геноцид и военные преступления Ратко Младича.

Об этом они написали в X, пишет "Европейская правда".

Лидеры ЕС назвали кадры с похорон Младича в Белграде "шокирующими". Фон дер Ляйен и Кошта напомнили, что он был осужденным военным преступником, отбывавшим пожизненное заключение за геноцид в Сребренице и другие преступления.

В этом контексте они отметили, что участие сербских чиновников в этих похоронах противоречит ценностям ЕС, частью которого стремится стать Сербия.

"Официальная поддержка и присутствие на похоронах некоторых сербских высокопоставленных чиновников вызывают глубокое сожаление. Это свидетельствует о неспособности принять тёмную страницу новейшей истории Европы и противоречит ценностям, на которых основан путь Сербии в Европейский Союз. Наши мысли – со всеми жертвами преступлений, совершенных в странах бывшей Югославии", – подчеркнули чиновники.

7 сентября в Белграде состоялись панихида и похороны командира боснийских сербов Ратко Младича, осуждённого трибуналом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в Нидерландах. В июле 2021 года по окончательному приговору его приговорили к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считает его героем.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за запланированных похорон Младича.

До этого Кос дала понять, что похороны Младича могут повлиять на вступление Сербии в Евросоюз. Ряд европейских государств также осудили чествование и похороны военного преступника в Сербии.