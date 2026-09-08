Фінський міністр: імперські амбіції Росії не зупиняться на Україні

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен попередив, що імперські амбіції Росії не обмежаться Україною, тому Фінляндії слід бути готовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Хяккянен висловив ці думки під час промови на навчально-підготовчій програмі з питань національної оборони, що збирає лідерів уряду, ЗМІ та наукових кіл для обговорення питань національної безпеки. "Імперські амбіції Росії не обмежаться Україною", – зазначив Хяккянен.

Він додав, що Москва прагне відновити принаймні ті сфери впливу, які вона мала за часів Радянського Союзу. Хяккянен схарактеризував російську загрозу як довгострокову та непередбачувану.

"Саме зараз настав час зміцнювати національну оборону Фінляндії", – сказав міністр, зазначивши, що ефект від збільшення видатків Європи на оборону стане помітним на практиці лише у 2030-х роках.

Фінляндія, наголосив міністр, зараз інвестує у засоби протидії дронам спільно зі Швецією.

"Це значний та історичний крок у напрямку тіснішої співпраці між Фінляндією та Швецією. Це також свідчить про те, що країни Північної Європи беруть на себе відповідальність за власну оборону", – наголосив міністр.

Міністр оборони також привітав зростання фінського експорту оборонної продукції. Минулого року було видано 479 експортних ліцензій, а вартість реалізованого експорту склала близько 700 мільйонів євро.

Його заява пролунала на тлі завершення будівництва Фінляндією 200-кілометрової огорожі на східному кордоні з Росією.

Нагадаємо, уночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії оголошували про тимчасове обмеження повітряного й морського руху над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

А в Естонії 7 вересня позапланово закрили один з КПП на кордоні з Росією через нелегальних мігрантів.