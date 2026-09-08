Финский министр: имперские амбиции России не ограничатся Украиной

Финский министр обороны Антти Хяккянен предупредил, что имперские амбиции России не ограничатся Украиной, поэтому Финляндии следует быть готовой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Хяккянен высказал эти мысли во время выступления на учебно-подготовительной программе по вопросам национальной обороны, которая собирает лидеров правительства, СМИ и научных кругов для обсуждения вопросов национальной безопасности. "Имперские амбиции России не ограничатся Украиной", – отметил Хяккянен.

Он добавил, что Москва стремится восстановить по крайней мере те сферы влияния, которые у нее были во времена Советского Союза. Хяккянен охарактеризовал российскую угрозу как долгосрочную и непредсказуемую.

"Именно сейчас настало время укреплять национальную оборону Финляндии", – сказал министр, отметив, что эффект от увеличения расходов Европы на оборону станет заметным на практике лишь в 2030-х годах.

Финляндия, подчеркнул министр, сейчас инвестирует в средства противодействия дронам совместно со Швецией.

"Это значительный и исторический шаг в направлении более тесного сотрудничества между Финляндией и Швецией. Это также свидетельствует о том, что страны Северной Европы берут на себя ответственность за собственную оборону", – подчеркнул министр.

Министр обороны также приветствовал рост финского экспорта оборонной продукции. В прошлом году было выдано 479 экспортных лицензий, а стоимость реализованного экспорта составила около 700 миллионов евро.

Его заявление прозвучало на фоне завершения строительства Финляндией 200-километрового заграждения на восточной границе с Россией.

Напомним, ночью 1 сентября Вооружённые силы Финляндии объявили о временном ограничении воздушного и морского движения над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

А в Эстонии 7 сентября внепланово закрыли один из КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов.