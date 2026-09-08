Венгрия продолжает блокировать открытие кластеров 2 и 3 для Украины

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во вторник, 8 сентября, опять не смогла утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины из-за продолжающегося блокирования этого решения Венгрией.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

Европейские дипломаты 8 сентября не смогли убедить Венгрию согласиться на открытие кластеров 2 и 3 для Украины.

"Государства-члены не изменили свои позиции, Венгрия не соглашается продвигаться дальше с открытием кластеров 2 и 3 для Украины", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Также заблокировано открытие кластеров для Молдовы, хотя Венгрия еще в июле 2026 года заявляла, что готова утвердить результаты скрининга кластера №3 для Молдовы, но другие государства пока не согласились на разделение Молдовы и Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия до сих пор не сообщила Украине свои требования для открытия новых кластеров.

Напомним, 1 сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные законодательные шаги в отношении венгерского нацменьшинства.

Подробнее на эту тему читайте в статье Сергея Сидоренко "Маленький робот" для Мадьяра. Сможет ли решение Совета снять венгерскую блокаду Украины в ЕС.

О плане действий в отношении меньшинств: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС".