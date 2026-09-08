Латвійський уряд погодив участь країни у місії в Ормузькій протоці

Уряд Латвії погодив участь латвійських військовослужбовців у майбутній місії в Ормузькій протоці.

Про це оголосила міністерка закордонних справ Байба Браже, пише "Європейська правда".

Браже повідомила, що 8 вересня латвійський уряд погодив участь військовослужбовців країни у майбутній місії в стратегічно важливій Ормузькій протоці, створення якої обговорюється вже тривалий час широкою коаліцією країн.

Today, the Latvian Government agreed on the participation of Latvian personnel in military operations in the Strait of Hormuz, subject to approval of Parliament.



Latvia 🇱🇻 supports the efforts of our allies to restore freedom of navigation and defend international law. – Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 8, 2026

"Латвія підтримує зусилля наших союзників, спрямовані на захист свободи навігації та міжнародного права", – зазначила Байба Браже.

Далі урядове рішення має затвердити Сейм Латвії.

Нагадаємо, безпекову місію для захисту цивільного судноплавства в Ормузькій протоці почали обговорювати тривалий час тому під координацією Британії та Франції. Передбачається, що вона почне діяти лише після припинення бойових дій.

Ще у червні очільник МЗС Франції заявив, що місія фактично готова до розгортання, щойно для цього сформуються усі передумови.

Нещодавно президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа".