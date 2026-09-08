Укр Рус Eng

Правительство Латвии одобрило участие страны в миссии в Ормузском проливе

Новости — Вторник, 8 сентября 2026, 20:33 — Мария Емец

Правительство Латвии одобрило участие латвийских военнослужащих в предстоящей миссии в Ормузском проливе.

Об этом сообщила министр иностранных дел Байба Браже, пишет "Европейская правда".

Браже объявила, что 8 сентября латвийское правительство одобрило участие военнослужащих страны в предстоящей миссии в стратегически важном Ормузском проливе, создание которой уже давно обсуждается широкой коалицией стран.

"Латвия поддерживает усилия наших союзников, направленные на защиту свободы судоходства и международного права", – отметила Байба Браже.

Далее решение правительства должно быть одобрено Сеймом Латвии.

Напомним, что миссия по обеспечению безопасности для защиты гражданского судоходства в Ормузском проливе началась обсуждаться уже давно под координацией Великобритании и Франции. Предполагается, что она начнет действовать только после прекращения боевых действий.

Еще в июне глава МИД Франции заявил, что миссия фактически готова к развертыванию, как только для этого сложатся все предпосылки.

Недавно президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ближний Восток Латвия
Реклама: