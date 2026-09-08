Правительство Латвии одобрило участие страны в миссии в Ормузском проливе

Правительство Латвии одобрило участие латвийских военнослужащих в предстоящей миссии в Ормузском проливе.

Об этом сообщила министр иностранных дел Байба Браже, пишет "Европейская правда".

Браже объявила, что 8 сентября латвийское правительство одобрило участие военнослужащих страны в предстоящей миссии в стратегически важном Ормузском проливе, создание которой уже давно обсуждается широкой коалицией стран.

Today, the Latvian Government agreed on the participation of Latvian personnel in military operations in the Strait of Hormuz, subject to approval of Parliament.



Latvia 🇱🇻 supports the efforts of our allies to restore freedom of navigation and defend international law. – Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 8, 2026

"Латвия поддерживает усилия наших союзников, направленные на защиту свободы судоходства и международного права", – отметила Байба Браже.

Далее решение правительства должно быть одобрено Сеймом Латвии.

Напомним, что миссия по обеспечению безопасности для защиты гражданского судоходства в Ормузском проливе началась обсуждаться уже давно под координацией Великобритании и Франции. Предполагается, что она начнет действовать только после прекращения боевых действий.

Еще в июне глава МИД Франции заявил, что миссия фактически готова к развертыванию, как только для этого сложатся все предпосылки.

Недавно президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".