Норвегія відправила додому 69 росіян із судна, заарештованого на Шпіцбергені

Норвегія організувала повернення додому 69 громадян Росії, що перебували на борту затриманого на Шпіцбергені судна "Професор Молчанов".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

8 вересня у Норвегії повідомили, що організували повернення до Росії 69 російських громадян, які перебували на затриманому на Шпіцбергені (Свальбарді) судні "Професор Молчанов".

Росіяни вирушили додому через місто Кіркенес на крайній півночі під кордоном з РФ, біля узбережжя Баренцевого моря. Затримане судно залишається у Баренцбурзі.

Нагадаємо, 2 вересня Норвегія заарештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

У Мін’юсті Норвегії наголосили, що Норвегія не є стороною у цій справі.

Росія 4 вересня викликала норвезького посла до МЗС у зв’язку з арештом судна.

Ухвала норвезького суду є частиною боротьби "Нафтогазу" за повернення активів компанії, експропрійованих Росією у 2014 році під час анексії Криму.

У квітні 2023 року арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 млрд доларів плюс відсотки та судові витрати як компенсацію за активи, конфісковані нею у Криму, однак Москва цього не зробила. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи, зокрема у Норвегії.