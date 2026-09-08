Норвегия отправила домой 69 россиян с судна, задержанного на Шпицбергене

Норвегия организовала возвращение домой 69 граждан России, находившихся на борту задержанного на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

8 сентября в Норвегии сообщили, что организовали возвращение в Россию 69 российских граждан, находившихся на задержанном на Шпицбергене (Свальбарде) судне "Профессор Молчанов".

Россияне отправились домой через город Киркенес на крайнем севере у границы с РФ, у побережья Баренцева моря. Задержанное судно остается в Баренцбурге.

Напомним, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз". В Минюсте Норвегии подчеркнули, что Норвегия не является стороной в этом деле.

Россия 4 сентября вызвала норвежского посла в МИД в связи с арестом судна.

Решение норвежского суда является частью борьбы "Нафтогаза" за возвращение активов компании, экспроприированных Россией в 2014 году во время аннексии Крыма.

В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 4,22 млрд долларов плюс проценты и судебные издержки в качестве компенсации за украинские активы, конфискованные ею в Крыму, однако Москва этого не сделала. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где у России есть активы, в частности в Норвегии.