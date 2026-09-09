У Британії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через технічні збої

Британські аеропорти "Гітроу" і "Гатвік" вранці у середу скасували понад 270 рейсів через технічний збій у системі управління повітряним рухом, який стався у вівторок, 8 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Independent.

Британські аеропорти попередили про подальші перебої у роботі в середу після того, як у вівторок понад 1 000 рейсів було скасовано через технічні проблеми.

За даними ресурсу Flightradar24, напередодні скасували близько 1 300 рейсів до та з аеропортів Великої Британії, а у середу вранці в аеропортах "Гітроу" та "Гатвік" було зафіксовано ще 279 скасувань.

У "Гітроу" заявили, що рейси виконуватимуться, але "деякі перебої можуть продовжуватися, оскільки авіакомпанії переміщують літаки та екіпаж".

Пасажирам рекомендується перевіряти статус свого рейсу у своїй авіакомпанії перед поїздкою до аеропорту та подорожувати лише за умови підтвердження того, що рейс відбудеться.

В аеропорту "Гітроу" повідомили, що розгорнули додатковий персонал у своїх терміналах для підтримки пасажирів. Там зазначили, що співпрацюють з національними органами влади та авіакомпаніями для відновлення нормальної роботи.

Генеральний директор компанії NATS, що забезпечує управління повітряним рухом, Мартін Рольф в середу має зустрітися з міністеркою транспорту Гайді Александер на тлі триваючих масштабних перебоїв у авіасполученні, спричинених технічною несправністю.

Очікується, що міністерка також повідомить депутатам, що кібератака "категорично" не була причиною несправності. Рольф заявив, що збій був спричинений проблемою в системі обробки польотних даних NATS.

Нагадаємо, 19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.

Перед тим роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.