В Британии второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за технических сбоев

Британские аэропорты "Хитроу" и "Гатвик" утром в среду отменили более 270 рейсов из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением, произошедшего во вторник, 8 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Independent.

Британские аэропорты предупредили о дальнейших перебоях в работе в среду после того, как во вторник более 1 000 рейсов были отменены из-за технических проблем.

По данным ресурса Flightradar24, накануне было отменено около 1 300 рейсов в и из аэропортов Великобритании, а в среду утром в аэропортах "Хитроу" и "Гатвик" было зафиксировано еще 279 отмен.

В "Хитроу" заявили, что рейсы будут выполняться, но "некоторые перебои могут продолжаться, поскольку авиакомпании перемещают самолеты и экипаж".

Пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса у своей авиакомпании перед поездкой в аэропорт и отправляться в путь только при условии подтверждения того, что рейс состоится.

В аэропорту "Хитроу" сообщили, что задействовали дополнительный персонал в своих терминалах для оказания помощи пассажирам. Там отметили, что сотрудничают с национальными органами власти и авиакомпаниями для восстановления нормальной работы.

Генеральный директор компании NATS, обеспечивающей управление воздушным движением, Мартин Рольф в среду должен встретиться с министром транспорта Хайди Александер на фоне продолжающихся масштабных перебоев в авиасообщении, вызванных технической неисправностью.

Ожидается, что министр также сообщит депутатам, что кибератака "категорически" не была причиной неисправности. Рольф заявил, что сбой был вызван проблемой в системе обработки полетных данных NATS.

Напомним, 19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнения взлетов самолетов в некоторых аэропортах.

Ранее работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.